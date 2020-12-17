Поиск
ЭфирПутин: пресс-конференция-2020Обновлено в 17:21

Благотворителей и экологов выведут из-под нового закона об иноагентах

Благотворителей и экологов выведут из-под нового закона об иноагентах
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Резонансный законопроект об иноганетах уточнят: ко второму чтению в нем определят неполитические сферы деятельности, в рамках которых можно будет получать иностранное финансирование без опаски получить статус иноагента.

Об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

На заседании комитета, где рассматривалась предлагаемая к принятию таблица поправок ко второму чтению законопроекта об иноагентах он пояснил, что необходимо четко обозначить, какая деятельность не относится к политической.

В этот спектр войдет деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны и здоровья граждан, социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства, поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защита растительного и животного мира, а также благотворительная деятельность.

Также предлагается четко определить понятие "политическая деятельность" в законе, чтобы "не было расширительного и двоякого толкования", сказал Пискарёв.

Кроме того предлагается поправка, согласно которой маркировать информацию об иноагентах должны будут только средства массовой информации, но не блогеры и обычные граждане.

Поправки были поддержаны комитетом единогласно. Их поддержал и заместитель министра юстиции Олег Свириденко.

Пискарёв отметил, что поправки готовились по итогам обсуждения с участием профильных НКО и общественных деятелей, которое прошло на площадке Общественной палаты.

Поправки в закон об иноагентах

8 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий признавать иностранными агентами физических лиц и общественные объединения, не имеющие регистрации в виде юридического лица. Сейчас документ готовится к процедуре II чтения.

Инициатива предполагает, что иностранными агентами могут быть объявлены общественные объединения, не зарегистрированные в качестве юридических лиц, а также физические лица (в том числе иностранные журналисты, занимающиеся политикой).

Авторы предлагают уточнить признаки отнесения физических лиц к категории "иностранных агентов", требующих установленной регистрации на территории РФ. В число таких признаков предлагается включить участие в политической деятельности в России и (или) целенаправленный сбор сведений в области военной, военной-технической деятельности РФ, получение которых иностранными источниками может быть использовано против безопасности РФ.

Согласно законопроекту, упоминая о любом иноагенте в своих материалах - как организации, так и физическом лице, СМИ будут обязаны снабжать материалы указанием на то, что лицо - НКО, общественное объединение или физического лицо - исполняет функции иностранного агента.

Госдума

Новости по теме

Новости
Путин: пресс-конференция-2020

Большая пресс-конференция Путина. Самое основное

Большая пресс-конференция Путина. Самое основное
Дело журналиста Ивана Сафронова

Путин заявил, что в деле Сафронова нет преследования по личным мотивам

Пандемия коронавируса

Путин не исключил создания в РФ "лайт-вакцины" с эффективностью 85%

Путин: пресс-конференция-2020

Путин ответил на 68 вопросов на пресс-конференции, длившейся 4,5 часа

Путин ответил на 68 вопросов на пресс-конференции, длившейся 4,5 часа
Путин: пресс-конференция-2020

Путин заверил, что в РФ локдаун не планируется

Путин: пресс-конференция-2020

Российские семьи с детьми получат по 5 тысяч рублей на ребенка

Российские семьи с детьми получат по 5 тысяч рублей на ребенка
Путин: пресс-конференция-2020

Реформа первичного звена здравоохранения в РФ стартует 1 января 2021г.

Реформа первичного звена здравоохранения в РФ стартует 1 января 2021г.

В Думе доработали проект о биометрических системах для идентификации личности

Путин: пресс-конференция-2020

Путин снова обвинил Запад в отказе от сотрудничества по Навальному

Путин: пресс-конференция-2020

Путин исключил политический характер уголовного дела Фургала

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');