Благотворителей и экологов выведут из-под нового закона об иноагентах
Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Резонансный законопроект об иноганетах уточнят: ко второму чтению в нем определят неполитические сферы деятельности, в рамках которых можно будет получать иностранное финансирование без опаски получить статус иноагента.
Об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
На заседании комитета, где рассматривалась предлагаемая к принятию таблица поправок ко второму чтению законопроекта об иноагентах он пояснил, что необходимо четко обозначить, какая деятельность не относится к политической.
В этот спектр войдет деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны и здоровья граждан, социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства, поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защита растительного и животного мира, а также благотворительная деятельность.
Также предлагается четко определить понятие "политическая деятельность" в законе, чтобы "не было расширительного и двоякого толкования", сказал Пискарёв.
Кроме того предлагается поправка, согласно которой маркировать информацию об иноагентах должны будут только средства массовой информации, но не блогеры и обычные граждане.
Поправки были поддержаны комитетом единогласно. Их поддержал и заместитель министра юстиции Олег Свириденко.
Пискарёв отметил, что поправки готовились по итогам обсуждения с участием профильных НКО и общественных деятелей, которое прошло на площадке Общественной палаты.
Поправки в закон об иноагентах
8 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий признавать иностранными агентами физических лиц и общественные объединения, не имеющие регистрации в виде юридического лица. Сейчас документ готовится к процедуре II чтения.
Инициатива предполагает, что иностранными агентами могут быть объявлены общественные объединения, не зарегистрированные в качестве юридических лиц, а также физические лица (в том числе иностранные журналисты, занимающиеся политикой).
Авторы предлагают уточнить признаки отнесения физических лиц к категории "иностранных агентов", требующих установленной регистрации на территории РФ. В число таких признаков предлагается включить участие в политической деятельности в России и (или) целенаправленный сбор сведений в области военной, военной-технической деятельности РФ, получение которых иностранными источниками может быть использовано против безопасности РФ.
Согласно законопроекту, упоминая о любом иноагенте в своих материалах - как организации, так и физическом лице, СМИ будут обязаны снабжать материалы указанием на то, что лицо - НКО, общественное объединение или физического лицо - исполняет функции иностранного агента.