Благотворителей и экологов выведут из-под нового закона об иноагентах

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Резонансный законопроект об иноганетах уточнят: ко второму чтению в нем определят неполитические сферы деятельности, в рамках которых можно будет получать иностранное финансирование без опаски получить статус иноагента.

Об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

На заседании комитета, где рассматривалась предлагаемая к принятию таблица поправок ко второму чтению законопроекта об иноагентах он пояснил, что необходимо четко обозначить, какая деятельность не относится к политической.

В этот спектр войдет деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны и здоровья граждан, социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства, поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защита растительного и животного мира, а также благотворительная деятельность.

Также предлагается четко определить понятие "политическая деятельность" в законе, чтобы "не было расширительного и двоякого толкования", сказал Пискарёв.

Кроме того предлагается поправка, согласно которой маркировать информацию об иноагентах должны будут только средства массовой информации, но не блогеры и обычные граждане.

Поправки были поддержаны комитетом единогласно. Их поддержал и заместитель министра юстиции Олег Свириденко.

Пискарёв отметил, что поправки готовились по итогам обсуждения с участием профильных НКО и общественных деятелей, которое прошло на площадке Общественной палаты.