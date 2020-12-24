Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:04Заразились
на 24.12В России 2 963 688+29 935В мире 78 704 434+693 002

В России зарегистрирован новый антирекорд по COVID-19

В России зарегистрирован новый антирекорд по COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил рекордные 29 935 случаев в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

Последний антирекорд по ежесуточному числу заболевших в стране был зафиксирован несколько дней назад, 20 декабря, и составлял 29 359 случаев.

В Москве также зарегистрировано максимальное количество заболевших COVID-19 за сутки с начала пандемии - 8 203 человека. Последний антирекорд в столице был 5 декабря - 7 993 случая. Кроме того, в городе подтверждены 76 случаев летального исхода, 5 508 человек выздоровели.

За сутки в целом по России умерли 635 пациентов, 26 890 человек выписаны. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 963 тыс. 688 случая коронавирусной инфекции, 53 тыс. 96 умерших и 2 млн 370 тыс. 857 выписанных.

Ситуация в регионах

Еще 3 756 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 1 538 - в Московской области, 502 - в Нижегородской области, 442 - в Псковской области, 418 - в Свердловской области, 393 - в Воронежской области, 385 - в Архангельской области, 383 - в Ростовской области, 377 - в Карелии, 369 - в Вологодской области, 355 - в Крыму, 342 - в Хабаровском крае, 330 - в Пермском крае, 329 - в Красноярском крае, 309 - в Челябинской области, по 305 - в Коми и Самарской области, 285 - в Ульяновской области, по 277 - в Мурманской и Волгоградской областях, 273 - в Саратовской области, 272 - в Иркутской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

Наименьшие темпы прироста в Ненецком автономном округе (0,4%), Тыве (0,5%), Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Магаданской, Новосибирской и Кемеровской областях, Карачаево-Черкесии, Республике Марий Эл (0,6%).

Согласно данным оперштаба о смертности, наибольшее число летальных случаев за сутки в Москве - 76. На втором месте Санкт-Петербург - 72, накануне он был на первом месте. На третьем месте - Московская область и Красноярский край, где зафиксированы 29 случаев летального исхода.

Хроника коронавируса. Декабрь.

23
В больнице Святого Рафаэля в Риме организовали встречи детей с родственниками21 декабря. Франция закрыла границы с Великобританией. Страны Европы начали ограничивать транспортное сообщение с Великобританией, поскольку на острове быстро распространяется новый штамм COVID-19, особо контагиозный.18 декабря. Китайские власти планируют к Празднику весны - Новому году по лунному календарю - вакцинировать от коронавируса не менее 50 млн человек. Для вакцинации будут использоваться китайские вакцины от Sinopharm и Sinovac Biotech Ltd.17 декабря. Оперный певец Стефан Сенешаль исполнил рождественские песни из окна своей квартиры в Париже во время частичного локдауна по коронавирусу.16 декабря. В Неаполе на фигуру супергероя комиксов Marvel Халка надели маску.15 декабря. В Лондоне прошел очередной протест против коронавирусных ограничений и принудительной вакцинации.14 декабря. Жители Барселоны добровольно вызвались проверить эффективность нового экспресс-анализа на антитела к коронавирусу. Медики провели экспресс-тест 500 добровольцам, после чего отправили их на бесплатный концерт.11 декабря. В немецком Реннингене в католической церкви святого Мартина рядом с Рождественским вертепом установили увеличенную модель коронавируса.10 декабря. Подвиг медицинских работников в период пандемии коронавируса вдохновляет уличных художников на новые работы. На фото: врач за пределами клиники в Шах-Аламе, Малайзия.9 декабря. Первая партия вакцин Pfizer от COVID-19 прибыла в Израиль. Старт массовой вакцинации в стране запланирован на 20 декабря.8 декабря. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 594 случая заражения коронавирусом. 7 декабря. В Берне у Федерального дворца зажгли 5000 свечей в память о жертвах коронавируса в Швейцарии.7 декабря. Гватемала остается страной с наибольшим количеством смертей от COVID-19 в Центральной Америке - 4250 жертв. Следом идут Панама и Гондурас, где около 3100 и 2900 смертей соответственно.4 декабря. Правительство Республики Косово продлило двухнедельный ночной комендантский час.3 декабря. Мастер из Стамбула начал изготавливать серебряные и золотые защитные маски после закрытия своего магазина в первую волну пандемии COVID-19.2 декабря. Большинство туристических мест, включая ночные клубы, снова открываются в Катманду с соблюдением правил безопасности. Общественные места в Непале закрыты с марта 2020 года.1 декабря. Пандемия коронавируса повлияла на оформление витрин магазинов. На фото: магазин в Токио.1 декабря. В Израиле возобновили работу торговые центры и рынки на открытом воздухе.1 декабря. В Йоханнесбурге проходят испытания на добровольцах вакцины от коронавируса COVID-19, которую создала фармацевтическая компания AstraZeneca.1 декабря. Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике превысило 1,1 млн.1 декабря. В Лос-Анджелесе открылся тематический рождественский парк в формате drive-in.1 декабря. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Индонезии составляет 16 945 человек.Сотрудник службы социальной поддержки распыляет дезинфицирующее средство в католической церкви Св. Петра перед Рождеством во время второй волны коронавируса SARS-CoV-2 в Карачи, Пакистан
В больнице Святого Рафаэля в Риме организовали встречи детей с родственниками
Хроника 09 января – 24 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Матвиенко сочла недопустимым введение "ковидных паспортов"

В Москве за год умерло в три раза больше священников и монахов, чем годом ранее

В Москве за год умерло в три раза больше священников и монахов, чем годом ранее

"Интерфакс" объединяет все сервисы для участников рынка закупок под брендом "Маркер"

ВС разъяснил ситуацию с COVID-мораторием и давно назревшим банкротством

ВС разъяснил ситуацию с COVID-мораторием и давно назревшим банкротством

Севастопольский спортсмен задержан по подозрению в убийстве жены

Законопроект о "золотых визах" для иностранных инвесторов согласован ведомствами РФ

Что случилось этой ночью: четверг, 24 декабря

Американский госдеп обвинил ФСБ в отравлении Навального "Новичком"

Американский госдеп обвинил ФСБ в отравлении Навального "Новичком"

Госдума проведет последнее заседание осенней сессии

Госдума проведет последнее заседание осенней сессии

Что произошло за день: среда, 23 декабря

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');