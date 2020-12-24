В России зарегистрирован новый антирекорд по COVID-19

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Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил рекордные 29 935 случаев в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

Последний антирекорд по ежесуточному числу заболевших в стране был зафиксирован несколько дней назад, 20 декабря, и составлял 29 359 случаев.

В Москве также зарегистрировано максимальное количество заболевших COVID-19 за сутки с начала пандемии - 8 203 человека. Последний антирекорд в столице был 5 декабря - 7 993 случая. Кроме того, в городе подтверждены 76 случаев летального исхода, 5 508 человек выздоровели.

За сутки в целом по России умерли 635 пациентов, 26 890 человек выписаны. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 963 тыс. 688 случая коронавирусной инфекции, 53 тыс. 96 умерших и 2 млн 370 тыс. 857 выписанных.

Ситуация в регионах

Еще 3 756 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 1 538 - в Московской области, 502 - в Нижегородской области, 442 - в Псковской области, 418 - в Свердловской области, 393 - в Воронежской области, 385 - в Архангельской области, 383 - в Ростовской области, 377 - в Карелии, 369 - в Вологодской области, 355 - в Крыму, 342 - в Хабаровском крае, 330 - в Пермском крае, 329 - в Красноярском крае, 309 - в Челябинской области, по 305 - в Коми и Самарской области, 285 - в Ульяновской области, по 277 - в Мурманской и Волгоградской областях, 273 - в Саратовской области, 272 - в Иркутской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

Наименьшие темпы прироста в Ненецком автономном округе (0,4%), Тыве (0,5%), Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Магаданской, Новосибирской и Кемеровской областях, Карачаево-Черкесии, Республике Марий Эл (0,6%).

Согласно данным оперштаба о смертности, наибольшее число летальных случаев за сутки в Москве - 76. На втором месте Санкт-Петербург - 72, накануне он был на первом месте. На третьем месте - Московская область и Красноярский край, где зафиксированы 29 случаев летального исхода.