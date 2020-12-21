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В 2021 году за рубежом произведут более 500 млн доз "Спутника V"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Более 500 млн доз российской вакцины "Спутник V" будет произведено в следующем году на зарубежных площадках, сообщил глава Российского Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

На подписании меморандума между центром им. Гамалеи, компанией AstraZeneca, РФПИ и компанией "Р-Фарм" Дмитриев сообщил, что AstraZeneca в ближайшее время начнет испытания нового препарата с элементами российской вакцины от коронавируса в трех странах.

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Он напомнил, что РФПИ предложил компании AstraZeneca использовать один из компонентов вакцины "Спутник V" для создания еще одного эффективного препарата против коронавируса, и компания приняла предложение.

"И начнет техническое исследование своей вакцины с комбинацией аденовируса "Спутника" 26-го серотипа в ближайшее время в трех странах, включая страны Ближнего Востока", - сказал Дмитриев.

Он уточнил, что компания "Р-Фарм" выступит одним из спонсоров этого исследования.

"Мы готовы обеспечить поставку "Спутник V" в западные страны, в том числе и для этой категории людей", - сказал Дмитриев.

В свою очередь, гендиректор компании AstraZeneca Паскаль Сорио заявил, что важно прикладывать усилия по комбинированию вакцин.

"Это позволит обеспечить гибкость программы вакцинации. Это позволит врачам, медсестрам осуществлять вакцинацию пациентов с теми вакцинами, которые они хотят. Они могут комбинировать вакцины, могут улучшать иммунитет, эффективность, комбинируя два типа вакцины", - сказал Сорио.

По поручению президента в РФ началась масштабная вакцинация "Спутником V": с 5 декабря - в Москве, а 15 декабря Минздрав сообщил, что вакцина доставлена во все регионы. Первыми прививают медработников, учителей, соцработников, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. В Москве эти категории пополнили сотрудники МФЦ, сферы услуг, транспорта, торговли и СМИ.

РФПИ Кирилл Дмитриев Спутник V Sputnik V AstraZeneca

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