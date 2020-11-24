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Гендиректор украинского КБ "Южное" Дегтярев умер от коронавируса

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В Офисе президента Украины выражают соболезнования семье и близким генерального директора КБ "Южное" Александра Дегтярева, который скончался от COVID-19.

"Сегодня зловещий ковид забрал еще одного украинца – Александра Дегтярева, генерального директора КБ "Южное" (...) Он – один из самых опытных специалистов нашей аэрокосмической отрасли. Он понимал на 100%, как важно интегрировать Украину в глобальную работу по расширению возможностей человечества в космосе. Ему удавалось это даже тогда, когда эгоизм украинских политиков мешал увидеть хоть что-то, кроме их собственной выгоды", - говорится в сообщении Офиса президента на странице в фейсбуке.

В ОП также добавили, что Украина обязательно восстановит свой потенциал в аэрокосмической отрасли.

"Это – наш долг перед теми, кто видел и боролся за технологическую и современную Украину. И это та самая большая мечта, ради которой жил генеральный директор Конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев. Искренние соболезнования семье, близким и Украине", - отмечается в сообщении.

Александр Дегтярев родился 31 октября 1951 года. Работал в КБ "Южное" с 1975 года. Академик Национальной академии наук Украины (2015). Награжден орденами "За заслуги" III и II степеней (2002, 2011).

ГП "КБ "Южное" им. М.К. Янгеля" – основной научный центр Украины, владеющий космическими технологиями, весомая часть продукции и услуг компании поставляется на экспорт, включая страны ЕС и США.

Предприятия ракетно-космической отрасли Украины обеспечивали продление сроков эксплуатации стоящего на вооружении РВСН РФ ракетного комплекса 15П118М (МБР РС-20В, по западной классификации SS-18 "Satan" - ИФ) разработки ГП КБ "Южное" и производства ГП "Южмаш" (оба - Днепр) до разрыва ВТС с РФ.

Украина КБ Южное Александр Дегтярев коронавирус

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