Фаучи счел необходимым вакцинировать от коронавируса до 90% населения США

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи считает, что для достижения коллективного иммунитета в Соединенных Штатах нужно вакцинировать от 70% до 90% населения страны.

"Мы действительно не знаем точного числа. Я думаю, что реальный диапазон составляет где-то от 70% до 90%. Но я не говорю о точных 90%", - сказал Фаучи в интервью газете The New York Times.

Инфекционист признал, что изменил свою оценку: ранее он считал, что нация приобретет коллективный иммунитет при условии вакцинации 60-70% населения.

Сам Фаучи уже получил первую дозу вакцины от коронавируса, разработанной компанией Moderna.

По данным американских центров по контролю и профилактике заболеваний, с 14 декабря более 1 млн человек уже получили первую из двух доз вакцины.

Вакцинация пока мало повлияла на последний всплеск заболеваемости по всей стране. По информации американского университета Джонса Хопкинса, число инфицированных коронавирусом в США менее чем за сутки увеличилось по состоянию на 03:00 мск пятницы на более чем на 167 тыс., достигнув 18 625 451. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 2,7 тыс. - до 328 838.