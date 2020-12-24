Володин объяснил, что поправки об иноагентах помогут "не потерять страну"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Ужесточение законов об иностранных агентах нужно для защиты интересов государства, "чтобы мы страну не потеряли", заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Вот ответ тем, кто полезет к нам со своим финансированием, печеньками и всем остальным. Если здесь политическое руководство едино, давайте и мы будем с ними. Об этом закон. И уж если там говорить о правах и свободах, этот закон точно их не нарушает, не покушается на эти права и свободы, а защищает интересы государства. Чтобы мы страну не потеряли!" - заявил он на итоговом пленарном заседании 2020 года.

Ранее в этот день депутаты приняли в первом чтении законопроект № 1060950-7 о введении штрафов за распространение информации об иноагентах и созданных ими материалов без указания на их статус, а также за несвоевременное предоставление властям информации о наличии признаков иностранного агента для граждан и организаций.

Парламентская оппозиция критиковала инициативу. В частности, на заседании были высказаны опасения, что признаки иноагента могут появиться у любого лица, которому будут перечислены деньги из ненадежных или скомпрометированных источников.

"Цель этого закона - оградить вмешательство в наши внутренние дела. Все. А если вам какой-то иностранный агент что-то отправит - правильно здесь было сказано: идите в суд и объясняйте, случайно это было, значит, или это было с умыслом" - объяснил Володи и призвал депутатов трезво оценивать ситуацию в России и на международной арене.

В последнюю неделю осенней сессии Госдума рассмотрела целый ряд законопроектов, касающихся иностранных агентов и их участия в политике.

В частности, был принят закон о запрете финансирования митингов из-за рубежа, закон об иноагентах - физических лицах и общественных объединениях без образования юридического лица, поправки в Уголовный кодекс, которые вводят наказание до пяти лет лишения свободы за злостное нарушение порядка деятельности иноагентов. Кроме того, накануне в первом чтении был принят законопроект, который требует от кандидатов-иноагентов (в том числе физлиц) декларировать свой статус на выборах всех уровней и особым образом маркировать свои агитационные материалы.