ФБК отказали в исключении из реестра НКО-иноагентов

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Министерство юстиции отказало Фонду борьбы с коррупцией в исключении из реестра некоммерческих организаций (НКО) - иностранных агентов, сообщает ведомство.

"Некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" и Челябинскому региональному диабетическому общественному движению "Вместе" отказано в исключении из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента". - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Причины, по которым приняты такие решения, не уточняются.

В Минюсте также отметили, что во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр НКО-иноагентов включены программно-целевой благотворительный фонд "Свеча", Красноярская региональная общественная организация "Мы против СПИДа" и некоммерческая организация "Фонд защиты прав граждан".