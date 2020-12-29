Правительство поддержало идею об ответственности за участие НКО-иноагентов в выборах

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев подготовил к внесению в Госдуму законопроект о введении административной ответственности за участие некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами, в российских избирательных кампаниях, правительство РФ поддержало инициативу.

Законопроектом предлагается ввести административную ответственность за участие НКО-иноагентов в избирательных кампаниях в России, следует из проекта отзыва кабмина, имеющегося в распоряжении "Интерфакса". Соответствующие изменения предлагается внести в статьи 19.34 и 28.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

В ноябре Пискарев внес в Госдуму инициативу (1057892-7) о запрете для НКО и СМИ-иноагентов на участие в российских избирательных кампаниях, 23 декабря документ был принят в I чтении. Законопроект также предусматривает обязательное указание в избирательном бюллетене на статус кандидата, если он сам признан физлицом-иноагентом или когда-либо был аффилирован с аналогичной организацией.