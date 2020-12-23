Госдума приняла закон о физлицах-иноагентах

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в третьем и окончательном чтении резонансный закон, вносящий поправки в российское законодательство об иностранных агентах.

Согласно принятому нормативному акту, иностранными агентами в России могут быть объявлены общественные объединения, не зарегистрированные в качестве юридических лиц, а также физические лица (в том числе иностранные журналисты, занимающиеся политикой).

Документ уточняет признаки отнесения физических лиц к категории иностранных агентов, требующих установленной регистрации на территории РФ. В число таких признаков включается участие в политической деятельности в России и (или) целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ, получение которых иностранными источниками может быть использовано против безопасности России.

Кроме того, согласно документу, упоминая о любом иноагенте в своих материалах - как об организации, так и о физическом лице, - СМИ будут обязаны указывать, что это лицо исполняет функции иностранного агента.

НКО, включенные в "реестр иностранных агентов", будут обязаны представлять в министерство юстиции программы и "иные документы" о планируемых мероприятиях, а после - отчеты об их исполнении (или информацию о том, что они не проводились).

Кому статус иноагента не грозит

Во втором чтении, состоявшемся накануне, 22 декабря, в первоначальный текст законопроекта были внесены существенные изменения: отдельно определено, что будет и что не будет расцениваться как "политическая деятельность", когда власти будут присваивать статус иноагента. Как пояснял ранее глава комитета депутат Василий Пискарёв, такое решение было принято, чтобы "избежать необоснованного включения в категорию иностранных агентов НКО и общественных объединений".

Спектр неполитической деятельности, согласно принятому закону, будет широким. Это работа в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны и здоровья граждан, соцобслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства, поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защита растительного и животного мира, а также благотворительная деятельность.

Кроме того, маркировать информацию об иноагентах в рамках закона должны будут только средства массовой информации, но не блогеры и обычные граждане. Таким образом, маркировка сообщений об иноагентах становится "исключительной компетенцией и обязанностью СМИ", пояснял ранее депутат Пискарёв.

Ранее вынесенные поправки поддержал профильный комитет и заместитель министра юстиции Олег Свириденко. В Думе подчеркивали, что закон готовился по итогам обсуждения с участием профильных НКО и общественных деятелей, которое прошло на площадке Общественной палаты.