В Москве снизилось количество госпитализированных с COVID-19

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Количество госпитализированных с COVID-19 в столичные клиники снизилось более чем на 100 человек по сравнению с прошлыми сутками, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве в субботу.

Как рассказали "Интерфаксу" в штабе, в городе подтверждено 7 480 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 774 пациента с COVID-19.

По его данным, на ИВЛ в больницах Москвы находится 569 человек.

Всего с начала пандемии в столице зарегистрировано 779 584 случаев коронавируса, вылечились от инфекции 599 541 пациентов. Количество жертв болезни достигло 10 840 человек.