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Песков пообещал, что Путин сообщит о прививке от коронавируса

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин принял решение привиться от коронавируса, в обозримой перспективе можно рассчитывать, что он сам все сообщит, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК) он напомнил, что российский лидер ранее сам сообщал, что будет прививаться и ждет завершения всех формальностей.

Песков не стал комментировать решение дочери президента привиться от коронавируса в качестве добровольца, отметив, что "это все-таки личное жизненное пространство Путина". По словам Пескова, это решение демонстрирует "степень доверия к нашей вакцине и ее надежность".

Пресс-секретарь президента также обратил внимание, что Путин неоднократно говорил о том, что сотрудничество в разработке, испытаниях и производства вакцины от коронавируса должно быть абсолютно деполитизировано, "должно быть лишено какого-то государственного давления, должно быть лишено каких-то элементов конкуренции".

При этом нападки на российскую вакцину "Спутник V", заметил он, были "совершенно бешеные". "И, конечно, здесь и не пахло каким-то сотрудничеством. Но сейчас уже, когда "Спутник" все-таки стал действительно одной из самых востребованных вакцин в мире, эти нападки не так эффективны", - подчеркнул Песков.

Ранее Путин сообщал, что еще не привился от коронавируса, поскольку созданные вакцины еще не одобрены для применения людьми его возраста. 26 декабря Минздрав РФ разрешил применять "Спутник V" лицам старше 60 лет.

Москвичи старше 60 лет могут записаться на вакцинацию от коронавируса в поликлинике с 28 декабря.

Хроника 09 января – 27 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Песков коронавирус Владимир Путин

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