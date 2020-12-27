В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Еще 76 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус COVID-19 скончались в Москве за прошедшие сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общее количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 10 913 до 10 989.

Накануне оперштаб Москвы сообщил о смерти 73 человек с пневмонией и коронавирусом.

За последние сутки в столице подтверждено 6 620 новых случаев заражения коронавирусом, 1 798 пациентов с COVID-19 госпитализировали.

Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 786 204 случая COVID-19, 604 604 человека выздоровели.