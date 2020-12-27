Москвичи 60+ смогут записаться на прививку от COVID с 28 декабря

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - С понедельника, 28 декабря, жители Москвы старше 60 лет могут записаться на вакцинацию от коронавируса в поликлинике, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Минздрав России одобрил возможность прививаться от COVID-19 вакциной "Спутник V" гражданам старшего поколения. Это здорово. Потому что пожилые люди - самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь. С понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию. По себе скажу - это реально работает", - написал он на своем сайте в воскресенье.

Накануне Минздрав России разрешил применение вакцины "Спутник V" для лиц старше 60 лет при массовой вакцинации.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции сообщил, что еще не привился вакциной от коронавируса, так как она пока не рассчитана на людей его возраста, и пообещал обязательно вакцинироваться, когда это станет возможным.

Массовая вакцинация от коронавируса в Москве началась с 4 декабря.

К настоящему времени бесплатно привиться вакциной "Спутник V" могут работники здравоохранения, образования, соцзащиты, СМИ, промышленности, энергетики и ряда других сфер.