Министр просвещения попросил дать учителям выходные 30 и 31 декабря

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Министр просвещения Сергей Кравцов рекомендовал регионам сделать 30 и 31 декабря 2020 года выходными для педагогов общеобразовательных школ с сохранением оплаты труда. Об этом сообщает телеграм-канал министерства "Большая перемена".

Эту просьбу министр адресовал руководителям региональных органов управления образованием.

С точки зрения федерального законодательства, 31 декабря 2020 года - рабочий день. Однако 23 декабря президент Владимир Путин поддержал предложение лидера думских единороссов Сергея Неверова сделать этот день нерабочим. Он отметил, что принять соответствующий федеральный закон о введении выходного уже не получится, но рекомендовал регионам объявить 31 декабря выходной на своем уровне.

Президент тогда отметил, что на Новый год и так много праздником, "одним больше одним меньше, наверное, не убудет от нас", и добваил, что 31 декабря работа идет уже "очень своеобразно".

Руководители регионов после этого один за другим начали объявлять последний день декабря выходным.