Отчетность российских учителей сократили до четырех документов

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Министерство просвещения РФ сократило избыточную бюрократическую нагрузку на учителей по заполнению и ведению различных документов, оставив только четыре ключевых, сообщило ведомство в пятницу.

Минпросвещения РФ направляет во все регионы перечень отчетной документации.

"Перечень ограничивает количество обязательной документации для школы четырьмя ключевыми документами – основной образовательной программой для каждого из уровней общего образования, журналом учета успеваемости, журналом группы продленного дня и материалами личного дела обучающихся", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в пятницу.

В пресс-службе сказали, что "ведение отчетности, не указанной в перечне, не входит в непосредственные обязанности учителя или классного руководителя" и может выполняться только с письменного согласия.

По словам министра Сергея Кравцова, новый перечень "позволит освободить время для творческой работы учителя с детьми, развития его педагогического мастерства, совершенствования методов обучения и воспитания".

Избыточная отчетная нагрузка является одной из самых популярных тем обращений, поступающих на "горячую линию" Минпросвещения для учителей, отметили в пресс-службе.

Эта тема также постоянно поднимается педагогами на встречах различного уровня. Учителя жалуются, что заполнение различных документов, не относящихся к учебному процессу, создают высокую нагрузку, мешая основной работе.

В начале декабря в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает снижение бюрократической нагрузки на учителей и наделяет правительство РФ правом устанавливать исчерпывающий перечень форм отчетности для них.

Вопрос о "четырех документах" поднимался и ранее.

В январе этого года тогдашний министр просвещения Ольга Васильева заявила, что ведомство ведет работу над поправками в закон "Об образовании в РФ". По ее словам, эти поправки должны законодательно закрепить правило "четыре документа для учителя", в которые входят рабочая программа по предмету, календарно-тематический план, электронный журнал, электронный дневник. "Любые другие бумаги – о субботниках, прививках, партах и тому подобное – не должны быть заботой учителя", - сказала она.