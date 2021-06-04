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"ЮТэйр" разместит допэмиссию для конвертации долгов в акции

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" разместит допэмиссию по закрытой подписке в пользу АО "АК-Инвест", ООО "Нефть-консалтинг" и АО "ЮТэйр-Инжиниринг" для конвертации долгов перед этими компаниями в акции перевозчика.

Количество размещаемых обыкновенных акций - 4 млрд 193 915 268 штук, цена размещения - 3,25 рубля за акцию, форма оплаты - денежные средства, в том числе путем зачета денежных требований.

"Акции дополнительной эмиссии предполагается разместить в пользу существующих займодавцев авиакомпании (АО "АК-Инвест" и ООО "Нефть-консалтинг") и компании группы "ЮТэйр" (АО "ЮТэйр-Инжиниринг"). Таким образом, долги авиакомпании перед этими займодавцами конвертируются в акции", - сообщили в пресс-службе компании.

Конвертация долгов в акции "является необходимым этапом комплексной реструктуризации долгов", отметили в "ЮТэйр". Это, считают в компании, позволит выполнить требования банков-кредиторов, существенно снизит долговую нагрузку, улучшит ее кредитные и финансовые метрики.

"Обязательства перед прочими кредиторами останутся в долговой форме, и, согласно достигнутым договоренностям, условия по ним будут изменены (аналогично тому, как в декабре 2020 года были изменены условия по двустороннему кредиту ПАО "Сбербанк" на сумму 21,3 млрд рублей)", - сказано в сообщении перевозчика.

Уставный капитал ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" сейчас разделен на 3 702 208 000 обыкновенных акций. С долей 50,1% компанию контролирует АО "АК-Инвест" - 100%-ная "дочка" НПФ "Пенсионный выбор", в прошлом принадлежавшая НПФ "Сургутнефтегаз". Другие крупнейшие акционеры - Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%). 2,7% капитала находятся во владении миноритариев: бумаги торгуются в третьем котировальном списке Московской биржи.

В конце прошлого года "ЮТэйр" начала реструктуризацию своих многомиллиардных долгов перед банками и кредиторами. Компания договорилась со Сбербанком о переносе на 10 лет срока погашения обязательств на 21,3 млрд рублей, а также переводе их на дочернее АО "ЮТэйр - Вертолетные услуги". Помимо этого, произошли изменения в структуре синдиката кредиторов, предоставивших авиакомпании в 2015 году два кредита на 42,6 млрд рублей. Изначально в синдикат входили 11 банков (крупнейшими по сумме выданных кредитов были "Траст", "Россия", Сбербанк) - к концу прошлого года большую часть долгов "ЮТэйр" перед ними выкупил банк "Россия". В марте еще одним членом синдиката стала инвесткомпания "Регион", которая выкупила у ВЭБ.РФ права требования к "ЮТэйр" на 1,5 млрд рублей.

В группу "ЮТэйр" входят одноименная пассажирская авиакомпания, вертолетные перевозчики, компании в сфере ремонта и техобслуживания воздушных судов, аэропорт Сургута, хэндлинговая фирма UTG.

Ютэйр АК-Инвест Нефть-консалтинг ЮТэйр-Инжиниринг Сбербанк

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