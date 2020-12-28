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Мишустин сменил руководителя Росстандарта

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин отправил в отставку руководителя Росстандарта Алексея Абрамова и назначил вместо него его бывшего заместителя Антона Шалаева. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Абрамов оставил должность по собственному желанию, уточняется в пресс-релизе. Он руководил Росстандартом с 2014 года, а до этого был помощником на тот момент первого вице-премьера Игоря Шувалова.

Шалаев стал заместителем руководителя Росстандарта в 2016 году. В этой должности он курировал вопросы реализации государственной политики в сфере стандартизации, организации ведения единого реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации, обеспечения функционирования единой информационной системы по техническому регулированию, а также развития международного сотрудничества.

До Росстандарта Шалаев работал советником директора ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ФГУП ВНИИНМАШ), замгендиректора и гендиректором российской "дочки" TUV Rheinland (Германия) - "ТЮФ Интернациональ РУС", выступал в качестве эксперта в различных отечественных и зарубежных органах по сертификации.

ВНИИНМАШ Росстандарт Антон Шалаев Алексей Абрамов Михаил Мишустин

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