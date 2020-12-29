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Семьям погибших рыбаков с "Онеги" пообещали по 1 млн рублей

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Мурманской области решило выделить по 1 млн рублей семье каждого погибшего при крушении траулера "Онега", написал в соцсетях губернатор региона Андрей Чибис. Он также пообещал оказать каждой семье дополнительную адресную помощь.

Губернатор напомнил, что 29 декабря в регионе объявлен траур по погибшим.

Позднее в Министерстве информационной политики Заполярья добавили, что пострадавшие жители региона получат по 500 000 рублей, эти деньги будут выделены из резервного фонд области.

Рыболовное судно "Онега" 1979 года постройки затонуло утром в понедельник в Баренцевом моря вблизи Новой Земли. На борту были 19 человек - выходцы из Мурманска, Архангельска, Ростовской и Курской областей. Двоих спасли, остальные погибли.

Cреди предварительных версий крушения рассматривается обледенение. Чибис ранее сообщал, что перед выходом судна в море его состояние не вызывало опасений у портовых служб.

Онега Баренцево море Архангельск Мурманская область Андрей Чибис

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