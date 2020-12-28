Источник заявил, что у моряков с "Онеги" не было шансов спастись

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Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Экипаж затонувшего в Баренцевом море траулера "Онега" не смог оперативно воспользоваться спасательными средствами, поскольку те были неудачно расположены и слишком сильно закреплены, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник в порту Мурманска.

"По докладу выживших членов команды судна, спасательные плоты были неудачно расположены и избыточно закреплены. Развернуть их в опасной ситуации быстро и воспользоваться по назначению было невозможно", - сказал собеседник агентства.

Однако даже при условии более рационального расположения спасательных средств шансов воспользоваться ими у экипажа практически не было.

"Критическая ситуация развилась стремительно, трехметровая волна окатила палубу, обледеневшее судно дало крен на рабочий борт, потеряло устойчивость, перевернулось и затонуло", - сказал источник.

Траулер "Онега" опрокинулся утром в понедельник. По предварительным данным, это произошло из-за обледенения. Из 19 членов экипажа спасены двое. По факту крушения возбуждено уголовное дело.