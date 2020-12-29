Состояние траулера "Онега" перед катастрофой не вызывало опасений

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Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Техническое состояние траулера "Онега", затонувшего в понедельник в Баренцевом море, по предварительным данным, не вызывало опасений служб в портах, где судно побывало перед выходом на промысел, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Для этого есть специальные надзорные службы, более того, перед тем, как судно выходит в рейс, оно проходит соответствующие разрешительные процедуры (...) По заверению капитана порта, нареканий к выходу судна не было, более того, перед тем, как оно пошло на промысел, выйдя из порта Мурманск, оно было в порту Киркенес в Норвегии. (...) Поэтому его проверяли не только службы порта Мурманск, но и соответствующие службы Норвегии", - сказал Чибис в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Состояние судна перед выходом в рейс обсуждалось на оперативном заседании правительственной комиссии под руководством вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, добавил он.

Чибис также отметил, что в Мурманской области сейчас нет ограничений для судов на выход в море.

Ранее Росрыболовство со ссылкой на данные Североморского теруправления сообщило, что техническое состояние затонувшего в Баренцевом море судна "Онега" соответствовало условиям плавания в осенне-зимний период. Последнее освидетельствование судно проходило в октябре в порту Архангельска.

По данным Росрыболовства, на месте катастрофы находятся суда "Войково", "Освейское", "Капелан" и "Антиас". К месту происшествия направляется спасательное судно Росрыболовства "Микула". Координация спасательной операции на месте возложена на капитана "Войково". Общая координация осуществляется Североморским теруправлением Росрыболовства.

Рыболовное судно "Онега" 1979 года постройки затонуло в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области. В воде оказались 19 членов экипажа из Мурманска, Архангельска, Ростовской и Курской областей. Двое из них спасены, поиски остальных продолжаются. По данным Росрыболовства, судно принадлежало рыболовецкому колхозу им. Калинина в Архангельской области.

В качестве предварительных версий ЧП рассматриваются обледенение и крен судна в результате вытягивания рыболовного трала.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта.