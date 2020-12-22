Каждый третий россиянин остался доволен уходящим годом

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Две трети россиян (66%) считают, что уходящий год был для них трудным, 30% сограждан назвали его очень плохим, 36% респондентов - скорее трудным, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, представленные во вторник в ходе итоговой онлайн-конференции главы социологического центра Валерия Федорова.

Вместе с тем, каждый третий россиянин (33%) остался доволен уходящим годом, 29% сограждан назвали его хорошим, очень удачным сочли его 4% респондентов.

Что касается ожиданий на 2021 год, то 70% россиян ожидают, что для них лично и их семей он станет лучше: 22% респондентов полагают, что будущий год станет весьма удачным, 48% участников опроса считают, что он будет в целом хорошим.

В свою очередь, каждый четвертый россиянин (25%) не ждет ничего хорошего от наступающего года: 23% сограждан уверены, что 2021 год станет для них скорее трудным, 2% респондентов полагают, что будущий год окажется очень плохим.

Всероссийский инициативный опрос был проведен в ноябре-декабре среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.