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Треть населения ФРГ предпочла бы подождать и узнать влияние вакцины на привитых

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Две трети жителей Германии готовы пройти вакцинацию от коронавируса COVID-19, свидетельствуют результаты опроса исследовательской организации YouGov, проведенного совместно с информационным агентством Dpa.

Согласно результатам исследования, около 32% респондентов заявили о своем желании сделать прививку в самое ближайшее время. Еще 33% участников хотят пройти вакцинацию позднее: прежде они предпочли бы увидеть, как препарат влияет на организм вакцинированных.

О своем нежелании прививаться от COVID-19 заявили около 19% опрощенных. 16% респондентов пока не приняли решение.

Более половины участников опроса (57%) выразили опасения в связи с потенциальными побочными эффектами вакцины. В свою очередь, треть опрошенных заявила, что не беспокоятся по этому поводу.

Опрос показал, что большинство представителей старшего поколения (люди старше 55 лет) выразило готовность сделать прививку - 71%, в то время как мнение молодежи от 18 до 24 лет разделилось: о вакцинации подумывают 54% опрошенных из этой группы населения.

Отношение к прививке отличается и у представителей разных политических партий. Так, электорат партии "Зеленых" в абсолютном большинстве (82%) готов к вакцинации, а сторонники "Альтернативы для Германии" колеблются: за прививку от COVID-19 выступил 51% респондентов из числа сторонников этой партии.

Опрос, в котором приняли участие 2035 человек, был проведен с 21 по 23 декабря.

За время пандемии коронавируса в ФРГ инфекция была диагностирована более чем у 1,6 млн человек. От последствий заражения COVID-19 умерли свыше 29,8 тыс. человек, а более 1,2 млн полностью вылечились.

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