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Соратник схимонаха Сергия получил пять суток ареста

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге Ленинский районный суд назначил пять суток административного ареста Всеволоду Могучеву - соратнику арестованного схимонаха Сергия Романова, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе суда. Там уточнили, что это решение было принято во вторник вечером.

В полиции на Могучева составили протокол по ст.19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Подробности в суде раскрыть не смогли.

Сергий Романов, ранее схиигумен и духовник Среднеуральского женского монастыря, удерживал эту обитель под своим контролем с середины июня. В ночь на 29 декабря в монастырь пришли силовики, Романов был задержан и отправлен в Москву. Также были задержаны некоторые насельники обители и Могучев, который выкладывал обращения Романова в своем YouTube-канале.

Днем во вторник стало известно, что Могучев был задержан и доставлен в суд с протоколом по ст.19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Сообщалось, что до заседания суда ему стало плохо и его забрала скорая помощь.

Басманный суд Москвы арестовал схимонаха Сергия на два месяца. Ему предъявлено обвинение по уголовным статьям о склонении к самоубийству, о нарушении права на свободу совести и вероисповедания и о самоуправстве.

Сергий Романов Ленинский суд Москва Екатеринбург Среднеуральский монастырь Всеволод Могучев

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