Путин запретил использование "веселящего газа" в развлекательных целях

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий использование, распространение и рекламу закиси азота в качестве одурманивающего препарата.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон запрещает производство, распространение и пропаганду использования закиси азота в целях, не связанных с медицинским, промышленным и техническим использованием, то есть для личного употребления "в целях изменения состояния организма человека", а также само его употребление в немедицинских целях.

По данным Минздрава, неконтролируемое употребление закиси азота человеком может нанести необратимый вред его кровеносной и дыхательной системе и даже привести к летальному исходу, отмечается в пояснительной записке к проекту закона. В то же время включение "веселящего газа" в список наркотических средств недопустимо, так как он активно используется в медицине в качестве средства ингаляционного наркоза, а также в промышленности.

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.