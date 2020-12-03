Кабмин поддержал запрет на свободное распространение "веселящего газа"

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ поддержало законопроект о запрете на распространение и рекламу закиси азота для употребления не по назначению, следует из проекта отзыва кабмина.

Согласно проекту отзыва правительства, имеющемуся в распоряжении "Интерфакса", кабмин поддержал законопроект о запрете распространения и рекламы закиси азота, осуществляемых не в целях медицинского или технического использования. Документом (559097-7) предлагается ввести такой запрет с целью пресечь употребление закиси азота, обладающей галлюциногенными эффектами, в качестве средства развлечения.

Включение "веселящего газа" в список наркотических средств недопустимо, так как он активно используется в медицине в качестве средства ингаляционного наркоза, а также в промышленности, отмечают авторы инициативы. В то же время, по данным Минздрава, неконтролируемое употребление вещества человеком может нанести необратимый вред его кровеносной и дыхательной системе.

При этом правительство считает необходимым уточнить вводимый термин "закись азота" и круг субъектов, на которые предлагаемые ограничения должны распространяться, а также привести поправки в соответствие федеральным законам "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ".

Законопроект был внесен в Госдуму зампредом комитета по контролю и регламенту Натальей Костенко в октябре 2018 года вместе с еще двумя инициативами, предлагающими внести соответствующие изменения в закон "О рекламе" (559090-7) и установить ответственность за нарушение предложенных норм в Кодексе об административных правонарушениях (559100-7).