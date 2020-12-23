Москва закупит все COVID-вакцины, которые будут зарегистрированы в РФ

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Власти Москвы намерены закупить все вакцины от коронавируса, которые будут зарегистрированы в России, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в программе "Просто о сложном" в Яндекс-эфире.

"Мы будем приобретать все вакцины, которые будут официально зарегистрированы в Российской Федерации, которые будут поступать в гражданский оборот, для того, чтобы обеспечить за максимально короткий период времени вакцинацию максимального количества людей, которые проживают в Москве", - сказала Ракова.

Она отметила, что с помощью вакцинации власти намерены добиться искусственной иммунизации населения и тем самым победить пандемию.

Ракова выразила мнение, что рост числа желающих привиться от коронавируса начнется в январе, для этого, после широкомасштабного внедрения вакцины, власти столицы начнут разъяснительную кампанию по вакцинации.

"Как только этой вакцины будет достаточно для широкомасштабнейшего внедрения, для того, чтобы вакцинировать больше половины населения Москвы, конечно, мы начнем большую разъяснительную работу в этом направлении. Я практически уверена, что в ближайшие дни мы увидим рост желающих привиться и изменение точки зрения по этой ситуации у москвичей. Я думаю, что количество желающих привиться и позитивно относящихся к вакцине в январе будет гораздо больше", - добавила она.

Ракова затруднилась сказать, сколько времени уйдет на вакцинацию жителей столицы. "Сложно сказать (сроки вакцинации - ИФ)... Постараемся сделать как можно быстрее, все возможности для этого есть, сбалансировать нужно и возможности промышленности, и желание людей, и пропускную способность наших сетей. На сегодняшний день открыли 70 точек, готовы полностью к открытию еще 70, при необходимости количество пунктов можно увеличить вдвое", - сказала заммэра.

Она подчеркнула, что в Москве достаточно прививочных пунктов, поэтому организовать процедуру на стадионах нет необходимости. "Мы точно обойдемся без стадионов и закрытых аэропортов. Думаю, мы создадим для москвичей комфортные условия и не будем таскать их на стадионы", - сказала заммэра.

Она отметила, что у столицы есть опыт организации массовой вакцинации в рамках прививок от гриппа. "В этом году мы от гриппа привили чуть менее 7 млн человек", - сообщила Ракова.