Ялте добавят воды на Новый год и Рождество

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Жителям Ялты, которые с середины декабря переведены на 6-часовые графики подачи воды из-за обмеления двух водохранилищ, на Новый год и Рождество увеличат время ее подачи, сообщила компания-поставщик в понедельник.

ГУП "Водоканал Южного берега Крыма" сообщил, что в связи с предстоящими новогодними праздниками подача воды будет осуществляться с 6:00 31 декабря 2020 года до 22:00 1 января 2021 года, с 06:00 6 января до 22:00 7 января 2021 года.

В остальные дни вода будет подаваться по ранее утвержденному графику: три часа утром и столько же вечером.

Как сообщалось, маловодье наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в 2021 году.

В конце августа текущего года графики подачи холодной воды по часам ввели в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости. С середины декабря на такой же режим перешла Ялта с 31 окрестным населенным пунктом.

В курортной Алуште на юге полуострова в сентябре воду начали отключать по ночам, в Белогорске в октябре снизили давление в трубах, курортная Евпатория на западе Крыма до конца года осталась без горячей воды.

Севастополь ввел режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало комплексный план по обеспечению Крыма водой. Он включает 14 мероприятий, среди которых разработка новых источников, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения, ремонт инфраструктуры. В целом на проекты планируется направить 48 млрд рублей.