Крым расторг контракт по вызову осадков с помощью авиации

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Госкомводхоз Крыма и Центральная аэрологическая обсерватория (ЦАО, структура Росгидромета) расторгли контракт на выполнение экспериментальных работ по вызову осадков на Крымском полуострове, который второй год страдает из-за маловодья, следует из материалов сайта госзакупок.

Согласно им, заказчик перечислил исполнителю порядка 11,4 млн рублей из примерно 25,5 млн рублей, которые предусматривались договором.

По контракту, сроком окончания которого значилось 15 декабря 2020 года, общий налет самолета-метеолаборатории должен был составить в Крыму не менее 25 летных часов.

Подписанный в сентябре контракт расторгнут по соглашению сторон в первой декаде декабря.

Самолет-лаборатория

Самолет Як-42Д прибыл в столицу Крыма в конце сентября. Он летал над Симферопольским и Белогорским районами полуострова в течение нескольких дней, затем больше двух месяцев необходимой для работы спецборта погоды в регионе не было, следует из ответа председателя комитета водного хозяйства Крыма Игоря Вайля на информационный запрос "Интерфакса".

Самолет, как сообщал Росгидромет в сентябре, оснащен аппаратурой определения параметров облаков и воздействия. Когда Як-42Д пролетает через облака, приборы спецборта собирают информацию о текущей стадии их развития: микроструктуре, термодинамике, турбулентных потоках, распределении влажности и переохлажденной воды. При повторном заходе самолет воздействует на облака пиропатронами с йодистым серебром.

"Необходимые погодные условия сложились с 29 сентября по 2 октября. В данный период исполнителем были осуществлены вылеты и проведены соответствующие работы. (. . .) В октябре, ноябре и в начале декабря благоприятные погодные условия для выполнения работ по активному воздействию (на облака - ИФ) не возникали", - отметил глава Госкомводхоза Крыма.

По данным отчета ЦАО, которые подтвердил Крымский гидрометцентр, после проведенных работ "относительное увеличение осадков составило около 20%", отметил Вайль. "Выпавшие осадки в виде интенсивных дождей положительно повлияли на сток рек в районах воздействия, однако притоки в водохранилища были незначительными, так как выпавшие осадки израсходованы на восполнение руслового стока и соответственно увлажнения почвы", - подчеркнул он.

"Тем не менее, применение технологии активного воздействия может эффективно повлиять на продуктивность сельскохозяйственного производства", - добавил Вайль.

10 декабря Госкомводхоз и ФГБУ "ЦАО" решили расторгнуть государственный контракт по соглашению сторон. Такое решение принято в связи с "неудовлетворительными погодными условиями и неблагоприятным прогнозом погоды". Такая погода осложняет работу авиации по искусственному увеличению осадков и увеличению притока воды в водные объекты.

ЦАО создана в 1941 году, за годы своего существования она выполнила большое количество научно-исследовательских работ в области метеорологии и физики атмосферы, многие из которых были пионерскими.

Маловодье в Крыму

Маловодье наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в следующем.

Графики подачи холодной воды по часам ввели в августе текущего года в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости (у большинства - шесть часов в сутки), горячую воду в столице Крыма отключили. Такие же графики ввели с середины декабря в курортной Ялте и еще 31 населенном пункте на юге Крыма.

Воду в сентябре начали отключать по ночам в курортной Алуште и соседних селах, после нового года этот город перейдет на график. В октябре снизили давление в Белогорске. В ноябре - в курортной Евпатории, позднее там отключили ГВС. Севастополь ввел режим повышенной готовности.

Правительство РФ в октябре представило план обеспечения водоснабжения Крыма, в нем 14 мероприятий для дополнительной подачи полуострову не менее 310 тыс. кубов воды в сутки. В целом финансирование проектов оценивается в 48 млрд рублей.