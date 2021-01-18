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На арестованного мэра Томска Кляйна завели третье уголовное дело

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В отношении мэр Томска Ивана Кляйна, который арестован по обвинению в превышении полномочий, возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве, сообщили в СК. Это третье уголовное дело чиновника, который отстранен от исполнения обязанностей. Все три дела объединены в одно производство.

По версии следствия, Кляйн, уже будучи мэром, с октября 2013 года по ноябрь 2020 года "лично, а также через доверенное лицо принимал участие в управлении" работой "Томского пива", акционером которого он является. С учетом своей должности и с помощью своего заместителя он помогал компании решать "возникающие вопросы с органами власти и иными структурами", считают в СК.

Дело возбуждено по материалам ФСБ по статье 289 УК о незаконном предпринимательстве.

Кляйн был задержан и арестован 14 ноября по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, мэр незаконно добился внесения в геоинформационную систему "ГеоКад" данных о о наличии у подконтрольного ему ОАО "Томское пиво" 300-метровой санитарно-защитной зоны. Это помешало местному предпринимателю построить на соседнем участке многоквартирные дома.

В декабре на мэра завели еще одно уголовное дело о превышении должностных полномочий. В этом случае следствие считает, что в 2015 году Кляйн, действуя в интересах своей дочери, дал заведомо незаконное указание начальнику департамента архитектуры и градостроительства городской администрации предоставить ей земельный участок в областном центре без проведения торгов. После этого его дочь купила этот участок у города по заниженной ценеп, полагают в СК.

Кляйн вину не признает.

11 января Кировский районный суд продлил его арест до 13 марта.

Иван Кляйн Томск СКР Томская область Томское пиво ФСБ

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