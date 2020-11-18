Арестованный мэр Томска отстранен от должности

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Томске Кировский суд по просьбе следствия временно отстранил от должности арестованного мэра города Ивана Кляйна, рассказал информированный источник "Интерфакса". Кляйну вменяют превышение должностных полномочий.

"Кляйн временно отстранен от должности на период следственных действий", - подтвердили в пресс-службе суда.

Кляйна задержали утром 13 ноября. У него дома, в офисе и в подконтрольной ему компании "Томское пиво" прошли обыски. 14 ноября чиновник был арестован.

Кляйна обвиняют в махинациях со статусом земли, принадлежащей "Томскому пиву". Следствие считает, что по его поручению в реестр была внесена ложная информация о том, что у этого участка есть 300-метровая санитарно-защитная зона. В результате на соседнем участке местный предприниматель не смог построить многоквартирные дома. Дело возбуждено по материалам регионального ФСБ.

Кляйн вину не признает. Его защита обжаловала решение о его аресте.

17 ноября стало известно, что возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении начальника юридического отдела "Томского пива". Его подозревают в том, что он ввел в заблуждение предпринимателя при заключении договора купли-продажи двух земельных участков. В результате "Томское пиво" получило участки по заниженной стоимости, ущерб предпринимателю составил более 1 млн рублей. По данным источника агентства, потерпевшим по данному делу является бизнесмен Ринат Аминов, который также является свидетелем обвинения по делу Кляйна.