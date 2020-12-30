Путин подписал закон об обязанности соцсетей блокировать запрещенный контент

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон о порядке признания интернет-ресурсов социальными сетями и об обязанности владельцев соцсетей блокировать запрещенную в России информацию. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Он впервые вводит в российское законодтельство понятие "социальная сеть".

Соцсеть в нем определена как интернет-ресурс, "который предназначен и (или) используется его пользователями для предоставления и (или) распространения посредством созданных ими персональных страниц информации на государственном языке РФ, государственных языках республик в составе РФ, других языках народов РФ, на котором может распространяться реклама, направленная на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории РФ и доступ к которому в течение суток составляет более 500 тысяч пользователей сети "Интернет", находящихся на территории РФ".

Один из авторов законопроекта депутат Александр Хинштейн уточнял "Интерфаксу", что показатель в 500 тысяч человек в сутки должно сохраняться на протяжении длительного времени. Он также объяснял, что соцсеть предусматривает возможность обратной связи, возможность комментировать опубликованное.

"Мы исходим из того, что под социальными сетями понимаем то, что таковым сейчас считается в отсутствие юридического термина - Facebook, Twitter, Одноклассники, Вконтакте, TikTok, - сказал депутат. - Как только в телеграмм-канале или в любом другом мессенджере появится возможность комментариев и доступ неограниченного круга лиц, то он превратится в соцсеть".

Кроме того, по его словам, паблик в WhatsApp не является соцсетью, потому что у нее есть ограничения по численности, и в эту группу добавляются только определенные пользователи.

Выявление владельца

По этому закону Роскомнадзор сможет получать информацию о владельце соцсети. Служба сначала определит провайдера хостинга или иное лицо, обеспечивающее размещение социальной сети в интернете. Затем она направит им электронное уведомление на русском и английском языках о необходимости предоставления данных, позволяющих идентифицировать владельца социальной сети.

Роскомнадзор фиксирует дату и время направления указанного уведомления, в течение трех дней провайдер или иное лицо, размещающее соцсеть, обязаны предоставить данные, позволяющие идентифицировать владельца социальной сети. После этого Роскомнадзор уведомляет владельца соцсети о включении его информационного ресурса в реестр социальных сетей.

Исключение из реестра соцсетей

Если аудитория соцсети на протяжении трех месяцев будет меньше 500 000 пользователей в сутки, ее владелец может направить в Роскомнадзор заявление и ее исключат из реестра соцсетей, о чем владельцу сети направляется соответствующее уведомление. Соцсеть может быть исключена из реестра при отсутствии заявления ее владельца, если доступ к ней на протяжении шести месяцев составляет в течение суток менее 500 000 пользователей.

Запрещенная информация

Закон обязывает владельца социальной сети модерировать и блокировать запрещенную информацию, точный перечень которой указан в этом законе.

В частности, под запрет попадает информация, целью которой является опорочить гражданина или отдельные категории граждан по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи с их политическими убеждениями

Также нельзя оставлять доступной информацию, "выражающуюся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ".

То же касается "информации, содержащей призыв к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка".

Это также касается "недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, информационных материалов иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ, а также сведений, позволяющих получить доступ к указанным информации или материалам".

Наказание

По словам Хинштейна, закон не предусматривает каких-либо санкций или репрессий за неисполнение требования о блокировке: "Мы думаем, что социальные сети будут делать это искренне и ответственно, понимая важность удаления недостойного контента".

Еще один из авторов поправки депутат Сергей Боярский отметил, что "механизм будет работать как в ту, так и в другую сторону: можно будет жаловаться пользователю на пользователя с просьбой проверить контент, также и если пользователю будет казаться, что ограничение наложено предвзято, то он сможет обратиться как в Роскомнадзор, так и к соцсети".

"Подтвердится, что ничего такого нет - доступ будет возвращен", - сказал он.

Кроме того, если "социальная сеть сомневается в том, какого качества контент, она может подумать сутки, после чего ограничить доступ и обратиться в Роскомнадзор за разъяснением; тот в свою очередь за три дня должен дать ответ, правильно ли они поступили или доступ надо вернуть".

Закон вступит в силу с 1 февраля 2021 года.