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Поисково-спасательная операция в районе крушения "Онеги" завершена

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Активная фаза поисково-спасательной операции в Баренцевом море в связи с крушением "Онеги" прекращена, сообщили "Интерфаксу" в Росморречфлоте в среду.

Операция была прекращена 30 декабря в 15:00 по московскому времени, сказали в ведомстве. Там добавили, что задействованные в поисках суда возвращаются в места дислокации.

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Рыболовное судно "Онега" 1979 года постройки затонуло в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области 28 декабря. В воде оказались 19 членов экипажа из Мурманска, Архангельска, Ростовской и Курской областей. Двое из них спасены. По данным Росрыболовства, судно принадлежало рыболовецкому колхозу им. Калинина в Архангельской области.

В качестве предварительных версий ЧП рассматриваются обледенение и крен судна в результате вытягивания рыболовного трала.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта.

29 декабря в Мурманской области был объявлен траур.

Росморречфлот Онега Баренцево море

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