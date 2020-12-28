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Возбуждено уголовное дело по факту крушения траулера в Баренцевом море

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Крушение траулера "Онега" в Баренцевом море, в результате которого пропали без вести 17 человек, будет расследоваться по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта, сообщил Следственный комитет (СК).

"По факту затопления судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта)", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте ведомства.

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По предварительной информации, утром 28 декабря "Онега" опрокинулась и затонула в Баренцевом море. "В результате происшествия в воде оказалось 19 человек, двое из которых спасены. Проводятся поиски остальных членов экипажа", - сообщили в СК. По предварительным данным, на затонувшем судне сработал спасательный буй, информация об этом поступила спасателям, добавили в ведомстве.

В СК отметили, что в настоящее время на место происшествия выехали следователи. "Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств затопления судна", - сообщили в комитете.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что мороз и сильный ветер в районе крушения в Баренцевом море судна "Онега" почти не оставляют шансов на выживание пропавших членов экипажа.

"В районе затопления сильный ветер, шторм и мороз около минус 20 градусов. Во время крушения мороз достигал минус 30. Шансов продержаться в таких условиях даже в гидрокостюмах практически нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, спасенные моряки получили обморожение, но их жизни ничего не угрожает.

Между тем поиски пропавших рыбаков продолжаются. В районе поиска "преимущественно работают суда компании, в интересах которой действовала "Онега" - "Рыбколхоза имени Калинина", сказал источник.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ "Интерфаксу" сообщили, что рыболовецкое судно затонуло в акватории Баренцева моря.

"Поступила информация о затоплении судна "Онега" в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области из-за обледенения. Судно вело рыболовный промысел", - сказали в пресс-службе.

Экипаж судна составлял 19 человек.

СКР Баренцево море Онега

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