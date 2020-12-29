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"Роскосмос" в 2020 году выполнил вдвое меньше пусков, чем планировал

"Роскосмос" в 2020 году выполнил вдвое меньше пусков, чем планировал
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что российская космическая отрасль в 2020 году осуществила меньше пусков, чем планировалось.

"В минувшем году мы осуществили меньше, чем планировали, пусков ракет космического назначения в интересах государства и наших коммерческих партнеров. Но в известных трудных обстоятельствах корректировать свои планы вынуждены были все экономики мира", - написал Рогозин в предновогоднем поздравлении работникам ракетно-космической отрасли, опубликованном в газете "Сибирский спутник" (выпускается АО "Информационные спутниковые системы").

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В апреле на совещании по вопросам космической отрасли глава "Роскосмоса" говорил, что на 2020 год запланировано 33 пуска космических ракет, из которых 12 запусков спутников по федеральной космической программе, девять запусков коммерческих аппаратов, три из гвианского космического центра.

27 марта в пресс-службе "Роскосмоса" "Интерфаксу" сообщили, что программа запусков в 2020 году может быть скорректирована в связи с остановкой производства спутников в Европе на фоне коронавируса.

На данный момент "Роскосмос" совершил 16 запусков в 2020 году: по семь запусков с космодромов Байконур и Плесецк и по одному с Куру и Восточного

Во вторник 29 декабря ожидается запуск российской ракеты-носителя "Союз" с космодрома Куру в Южной Америке с французским разведывательным спутником CSO-2.

Роскосмос Дмитрий Рогозин

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