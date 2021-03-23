Депутаты хабаровской Гордумы сместили спикера

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Депутата Городской думы Хабаровска 20 голосами против 10 досрочно освободили от должности спике5ра палаты Михаила Сидорова.

Этот вопрос на голосование вынесла инициативная группа из двадцати депутатов.

"На протяжении работы Хабаровской Гордумы седьмого созыва председатель думы не сумел выстроить с основной частью депутатского коллектива конструктивный диалог, заручиться авторитетом и сохранить доверие к себе", - говорится в мотивированном обосновании их инициативы.

Они также указали, что в начале работы в должности спикера Сидоров получил ряд предписаний от прокуратуры. Все эти претензии были устранены.

"Решение принято. Председатель хабаровской Городской думы Михаил Сидоров досрочно освобожден от должности председателя думы", - объявил сам Сидоров после открытого голосования.

23 ноября 2020 года Сидоров и еще 16 депутатов объявили о выходе из ЛДПР в связи "со сложными отношениями с органами исполнительной власти Хабаровска". Решение получило широкий резонанс. 25 ноября они отказались от выхода из партии. Как объяснял тогда Сидоров, на это повлиял целый рад факторов, в том числе и встреча с врио губернатора Михаилом Дегтяревым, который также является координатором регионального отделения ЛДПР.

На выборах в сентябре 2019 года состав городской думы полностью поменялся. 34 из 35 мандатов достались кандидатам от ЛДПР, один - представителю партии "Справедливая Россия".