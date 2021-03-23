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Депутаты хабаровской Гордумы сместили спикера

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Депутата Городской думы Хабаровска 20 голосами против 10 досрочно освободили от должности спике5ра палаты Михаила Сидорова.

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Этот вопрос на голосование вынесла инициативная группа из двадцати депутатов.

"На протяжении работы Хабаровской Гордумы седьмого созыва председатель думы не сумел выстроить с основной частью депутатского коллектива конструктивный диалог, заручиться авторитетом и сохранить доверие к себе", - говорится в мотивированном обосновании их инициативы.

Они также указали, что в начале работы в должности спикера Сидоров получил ряд предписаний от прокуратуры. Все эти претензии были устранены.

"Решение принято. Председатель хабаровской Городской думы Михаил Сидоров досрочно освобожден от должности председателя думы", - объявил сам Сидоров после открытого голосования.

23 ноября 2020 года Сидоров и еще 16 депутатов объявили о выходе из ЛДПР в связи "со сложными отношениями с органами исполнительной власти Хабаровска". Решение получило широкий резонанс. 25 ноября они отказались от выхода из партии. Как объяснял тогда Сидоров, на это повлиял целый рад факторов, в том числе и встреча с врио губернатора Михаилом Дегтяревым, который также является координатором регионального отделения ЛДПР.

На выборах в сентябре 2019 года состав городской думы полностью поменялся. 34 из 35 мандатов достались кандидатам от ЛДПР, один - представителю партии "Справедливая Россия".

ЛДПР Хабаровский край Хабаровск Михаил Сидоров Михаил Дегтярев

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