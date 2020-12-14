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Мосгорсуд отказался снять арест с наручных часов Фургала

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Московский городской суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты на арест наручных часов и земельного участка в Подмосковье бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого по делу об убийствах. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

По данным суда, речь идет о земельном участке в московской области и наручных часах Blancpain Fifty Fanthoms. Средняя стоимость часов, согласно открытым источникам, составляет порядка 1 млн рублей.

Как сообщалось ранее, по ходатайству следствия суд наложил обеспечительные аресты также на два автомобиля бывшего губернатора "Тойота Лэнд Крузер" и "Лексус", денежные средства в размере более 3 млн рублей, а также на $400 тыс., которые принадлежат гражданке Олесе Киреевой. Она, по данным защиты экс-губернатора, является племянницей его бывшей жены.

Фургал был задержан в ночь на 9 июля в Хабаровске. В настоящее время с санкции московского Басманного суда он находится под арестом.

По версии следствия, хабаровский экс-губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах. Вину Фургал не признает.

Сергей Фургал

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