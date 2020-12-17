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ЭфирПутин: пресс-конференция-2020Обновлено в 14:54

Путин исключил политический характер уголовного дела Фургала

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Обвинение бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу – это не какое-то политическое преследование, речь идет об убийстве людей, заявил президент России Владимир Путин.

"Это же не какое-то политическое преследование. Это уголовное дело", - сказал Путин в четверг на итоговой пресс-конференции.

По словам Путина, обвинения в адрес Фургала "очень тяжелые как члена ОПГ, которая занималась в том числе и устранением конкурентов в ходе коммерческой деятельности".

Путин: пресс-конференция-2020

"Там речь идет об убийствах людей, не о воровстве каком-то, и не о подтасовках, и не о злоупотреблении служебным положением. Речь идет об убийствах. Это серьезные обвинения", - сказал Путин.

При этом Путин, отвечая на вопрос, есть ли у него какие-либо дополнительные данные, касающиеся дела Фургала, сказал: "Следствие работает. Я же не названиваю туда каждый день, и дополнительных данных не требую. Надо дать им возможность спокойно закончить расследование и передать дело в суд".

Президент при этом сказал, что в период, когда Фургал был губернатором Хабаровского края, с ним были нормальные отношения.

"У меня с ним были добрые отношения. Он вполне, что называется, был лояльным в общих чертах к федеральным властям. Никаких проблем у меня с ним не возникало, и на мой взгляд, (...) он работал в целом вполне исправно, и в общем старался как руководитель региона", - сказал Путин.

В Хабаровске с лета проходят митинги и шествия в поддержку Фургала.

О задержании Фургала Следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и в покушении на убийство (часть 2 статьи 105 УК РФ и статья 30, статья 33, часть 2 статьи 105 УК РФ).

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы России Михаил Дегтярев.

Акция в поддержку Фургала в Хабаровске

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Хроника 09 сентября – 17 декабря 2020 годаПутин: пресс-конференция-2020
Владимир Путин Сергей Фургал

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