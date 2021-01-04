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Дело о сбитом Ми-24 переквалифицировали на более тяжкую статью

Дело о сбитом Ми-24 переквалифицировали на более тяжкую статью
Военные на месте крушения российского вертолета Ми-24 (архивное фото)
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Российские военные следователи переквалифицировали на более тяжкую статью (умышленное убийство) уголовное дело по факту гибели военного вертолета Ми-24 на границе Армении и Азербайджана, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в понедельник.

"Уголовное дело, которое первоначально было возбуждено по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее смерть по неосторожности) переквалифицировано на более тяжкую статью - ч.2 ст. 105 (умышленное убийство двух или более лиц)", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что если в первом случае предусмотрено наказание на срок до семи лет лишения свободы, то во втором - вплоть до пожизненного заключения. Источник отметил также, что данное решение принято по результатам следственно-оперативных действий, предпринятых в рамках дела.

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"При всей кажущейся очевидности преступления следователи должны были сначала возбудить уголовное дело по статье, по которой обычно расследуются подобные происшествия. А затем уж собрать материалы для более точной квалификации деяния, что и было сделано", - пояснил собеседник агентства.

Он затруднился при этом сказать, как долго будет вестись следствие. "Тут есть определенные сложности, связанные с тем, что подозреваемые находятся на территории другого государства", - отметил источник. По его словам, расследование дела ведут военные следователи, базирующиеся на российской базе в Гюмри (Армения).

Инцидент с Ми-24

Как заявил ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, ударный вертолет Ми-24 был сбит вечером 9 ноября прошлого года в воздушном пространстве Армении, вне зоны боевых действий. Сообщалось, что двое российских военнослужащих погибли, еще один ранен.

Инцидент произошел около 18:30 (17:30 по Москве). Вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы по территории Армении в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Азербайджан), отметили в Минобороны России.

Вечером того же дня - 9 ноября - было подписано трехстороннее заявление лидеров РФ, Азербайджана и Армении о прекращении огня в зоне карабахского конфликта.

В МИД Азербайджана заявляли, что Ми-24 был случайно сбит азербайджанскими военными над территорией Армении. "Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны", - отметили в МИД. Азербайджанская сторона заявила о готовности к выплате соответствующей компенсации.

Армения Азербайджан Ми-24 Минобороны РФ

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