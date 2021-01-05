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В России за сутки зарегистрировали 24,2 тыс. случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировали 24,2 тыс. случаев COVID-19
Палата интенсивной терапии областной клинической больницы Калининградской области
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом составил 24,25 тысячи человек, умерли за сутки 518 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 24246 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 864 (11,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Ни одного нового случая за последние сутки не зафиксировано в Ненецком автономном округе. За тот же период выписаны из больниц 23 632 человека.

Максимальное по регионам число заболевших и умерших вновь зарегистрировано в российской столице – 4 842 человека и 75 летальных исходов (выписано 6 752 человека), за ней следует Петербург с 3 649 случаями заболевания и 73 зарегистрированными смертями (выписаны 1 729 человек), на третьем месте по количеству больных COVID-19 за сутки - в Московской области – 1 131 пациент (22 больных скончались за сутки), выписаны 1 502 чел.

Накануне, в понедельник, впервые в Москве было меньше новых случаев COVID-19, чем в Санкт-Петербурге (3591 и 3657 заболевших соответственно), а количество новых случаев не превышало 24 тыс. впервые с 19 ноября прошлого года (23 351 человек).

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн 284 тыс. 384 случаев коронавирусной инфекции, 59 506 умерших и 2 млн 662 тыс. 668 выписанных (22 632 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 562 210.

Показатели прироста и смертности в регионах

По данным оперативного штаба, ещё 405 человек с COVID-19 зарегистрированы за сутки в Нижегородской области, 392 - в Свердловской области, 390 - в Воронежской области, 387 - в Ростовской области, 326 - в Хабаровском крае, 318 - в Красноярском крае, 308 - в Вологодской области, 302 - в Челябинской области, по 301 - в Карелии, Пермском крае. 294 - в Самарской области, 269 - в Саратовской области, 260 - в Иркутской области, 255 - в Омской области, 253 - в Ульяновской области, по 251 новому диагнозу в Архангельской и Волгоградской областях, ещё 246 - в Коми, по 244 диагноза в Мурманской области и Ставропольском крае, 237 - в Забайкальском крае, 231 - в Приморском крае, 228 - в Кировской области, 226 - в Тверской области, 218 - в Ханты-Мансийском АО, по 216 новых случаев в Удмуртии, Ленинградской области. 211 - в Калининградской области, 209 - в Алтайском крае, по 203 пациента в Крыму, Тульской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 200.

Наименьшее число новых случаев зарегистрировано в Чукотском автономном округе (7), Еврейской автономной области (17) и Республике Тыва (20).

Регионами с наименьшим темпами прироста за сутки стали: Ненецкий автономный округ (0%), Республика Тыва - 0,1% и Республика Алтай - 0,2%.

Согласно данным оперштаба о смертности, 21 летальный исход за сутки зарегистрирован в Ростовской области, по 18 умерших от COVID-19 в Нижегородской и Свердловской областях, 15 - в Красноярском крае, 14 - в Краснодарском крае, 12 - в Иркутской области, по 11 летальных случаев в Ивановской и Тульской областях, по десять - в Чувашии и Пермском крае, по девять - в Воронежской области и Алтайском крае; по восемь умерших в Омской и Новосибирской областях, а также в Севастополе. По семь человек скончались от инфекции в пяти регионах: в Коми, Крыму, Курганской и Липецкой областях, а также Ставропольском крае; по шесть человек - в трех субъектах: Хакасии, Самарской и Волгоградской областях. По пять летальных исходов - в Ханты-Мансийском АО, Оренбургской и Вологодской областях. По четыре умерших в восьми регионах: в Удмуртии, Мурманской, Астраханской, Челябинской, Томской, Калининградской и Ленинградской областях, а также Приморском крае. По три летальных исхода зафиксированы в десяти регионах: в Карелии, Дагестане, Татарстане, Пензенской, Саратовской, Тюменской, Кемеровской, Калужской, Орловской и Тверской областях. О двух умерших от COVID-19 за сутки сообщили в 14 регионах: в Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Башкирии, Марий Эл, Мордовии, Ямало-Ненецком АО, Бурятии, Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Рязанской, Тамбовской и Ярославской областях. По одной смерти от инфекции официально зарегистрировали в восьми регионах: Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Чечне, Еврейской АО, Кировской, Костромской, Смоленской области и Псковской областях.

Тестирование

По информации Роспотребнадзора, опубликованной во вторник, в России нарастающим итогом проведено более 92 млн тестов на COVID-19, из них 217 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 651 820 человек.

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