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В Москве пятый день подряд выздоровевших после COVID больше, чем заболевших

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - За последние сутки в российской столице число выздоровевших после заражения коронавирусом превосходит количество выявленных случаев заболевания, подобная динамика наблюдается с 1 января, сообщил оперштаб по контролю за инфекцией во вторник.

За последние сутки в Москве выявлено 4 842 новых случая заболевания COVID-19, общее число случаев достигло 833 412, - говорится в сообщении.

При этом за сутки скончались 75 человек с диагнозом COVID-19, а число жертв инфекции достигло 11 582.

При этом за сутки выздоровело 6 752 человека, болевших коронавирусом, общее число выздоровевших достигло 659 тыс. 76.

Москва коронавирус

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