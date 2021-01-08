Пилот Cessna после столкновения с другим самолетом попал в больницу

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Пилот, выживший при столкновении в пятницу двух легкомоторных самолетов в Ленинградской области, находится в больнице, сообщила пресс-служба управления СКР на транспорте по Северо-Западу.

"Двое пассажиров и пилот легкомоторного самолета Piper от полученных травм скончались на месте, пилот второго самолета (Cessna - ИФ) доставлен в больницу", - рассказали в пресс-службе.

Ранее в пятницу на аэродроме "Гостилицы" самолет Cessna без пассажиров столкнулся при взлете с поднявшимся в воздух через минуту после него самолетом Piper.

По данным источника "Интерфакса", на борту Piper находились четыре человека, среди которых был ребенок, он выжил один.

Возбуждено уголовное дело.