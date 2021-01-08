Власти Ленобласти не подтвердили данные о ребенке в упавшем самолете

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В комитете по здравоохранению Ленинградской области сообщили, что ребенка на борту упавшего легкомоторного самолета Piper не было.

"Там не было ребенка", - сказали "Интерфаксу" в комитете в пятницу.

Ранее источник агентства сообщал, что на борту потерпевшего крушение на аэродроме "Гостилицы" частного воздушного судна находился ребенок, который выжил. При этом трое взрослых, которые были в этом самолете, по данным источника, погибли.

В пятницу самолет Cessna без пассажиров столкнулся при взлете с самолетом Piper, на борту которого находились пилот и два пассажира. Столкновение судов произошло в воздухе над посадочной площадкой.

Как сообщалось, Cessna приземлился с небольшими повреждениями, пилот был доставлен в больницу. Piper потерпел крушение, три человека погибли. Оба самолета выполняли тренировочный полет.

Возбуждено уголовное дело.