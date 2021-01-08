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После столкновения двух самолетов под Петербургом возбуждено дело

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - После столкновения легкомоторных самолетов на аэродроме Гостилицы в Ленинградской области, жертвами которого стали три человека, возбуждено уголовное дело, сообщает в пятницу пресс-служба управления СКР на транспорте по СЗФО.

Дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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Как сообщает пресс-служба, в настоящее время следователями и криминалистами осматривается место происшествия, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По предварительной информации, в пятницу самолет Cessna без пассажиров столкнулся при взлете с поднявшимся в воздух через минуту после него самолетом Piper, на борту которого находились пилот и два пассажира. Столкновение судов произошло в воздухе над посадочной площадкой в 13:40 по Москве.

По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, Cessna приземлился с небольшими повреждениями, пилот не пострадал. Piper потерпел крушение, три человека погибли. Оба самолета выполняли тренировочный полет.

Источник "Интерфакса" сообщал, что на борту разбившегося самолета также был ребенок, который выжил.

Ленинградская область

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