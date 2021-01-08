После столкновения двух самолетов под Петербургом возбуждено дело

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - После столкновения легкомоторных самолетов на аэродроме Гостилицы в Ленинградской области, жертвами которого стали три человека, возбуждено уголовное дело, сообщает в пятницу пресс-служба управления СКР на транспорте по СЗФО.

Дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщает пресс-служба, в настоящее время следователями и криминалистами осматривается место происшествия, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По предварительной информации, в пятницу самолет Cessna без пассажиров столкнулся при взлете с поднявшимся в воздух через минуту после него самолетом Piper, на борту которого находились пилот и два пассажира. Столкновение судов произошло в воздухе над посадочной площадкой в 13:40 по Москве.

По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, Cessna приземлился с небольшими повреждениями, пилот не пострадал. Piper потерпел крушение, три человека погибли. Оба самолета выполняли тренировочный полет.

Источник "Интерфакса" сообщал, что на борту разбившегося самолета также был ребенок, который выжил.