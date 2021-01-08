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Упавший под Петербургом самолет столкнулся в воздухе с другим судном

Упавший под Петербургом самолет столкнулся в воздухе с другим судном
На месте крушения самолета Piper в Ленинградской области
Фото: Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры/ТАСС

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В Ленинградской области проводится проверка по факту столкновения в воздухе двух самолетов, сообщает в пятницу пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов по факту столкновения над посадочной площадкой аэродрома Гостилицы в Ломоносовском районе Ленинградской области двух легкомоторных самолетов Cessna 150 бортовой номер RA-1448 G и Piper 28 бортовой номер RA-2659 G", - рассказали в прокуратуре.

По предварительным данным, пилот судна Cessna без пассажиров взлетел с посадочной площадки в 13:38 по Москве, а самолет Paper, на борту которого находились пилот и два пассажира, взлетел в 13:39.

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Столкновение произошло в воздушном пространстве над территорией посадочной площадки в 13:40, сообщают в прокуратуре.

По информации ведомства, Cessna приземлился с небольшими повреждениями, пилот не пострадал. Судно Paper потерпело крушение, три человека погибли.

Оба воздушных судна выполняли тренировочный полет.

Ранее сообщалось, что около 15:00 в Ломоносовском районе Ленинградской области при взлете на аэродроме "Гостилицы" разбился частный самолет. По данным источника "Интерфакса", погибли три человека.

Как сказали в пресс-службе МЧС России, к месту происшествия вылетел вертолет Ми-8 со спасателями.

Ленинградская область

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