При крушении частного самолета под Петербургом погибли три человека

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Частный самолет разбился в Ленинградской области, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

Он рассказал, что самолет разбился при взлете в Ломоносовском районе. Погибли три человека, отметил собеседник агентства.

По его данным, на борту были четыре человека: пилот, двое взрослых пассажиров и ребенок; выжил только ребенок.

Как сказал собеседник агентства, "авария произошла на взлете во время выполнения кругового маневра".

Информированный источник также сообщил, что "среди основных версий произошедшего - ошибка пилота при выполнении маневра - полета по кругу". Кроме того, среди версий - возможное обледенение элементов фюзеляжа или управления и отказ техники, сказал он.

"Самолет должен был выполнит полет вокруг акватории Невской губы и Финского залива. Полет был согласован, - добавил он. - Самолет принадлежит частному лицу 1964 года рождения".

Со своей стороны, в пресс-службе МЧС России сообщили, что легкомоторный самолет упал при взлете на аэродроме "Гостилицы".

По ее данным, информация о падении самолета поступила в МЧС РФ по Ленинградской области в 15:05. Имеются пострадавшие, отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что к месту происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС со спасателями северо-западного регионального поисково-спасательного отряда.