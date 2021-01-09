Число заражений COVID-19 в мире превысило 88,8 миллионов

Около больницы в Лос-Анджелесе Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро субботы достигло 88 860 500 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 913 665 человек, выздоровели более 62 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 21 862 986 инфицированных COVID-19, зафиксировано 368 777 летальных исходов, излечились более 13 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев за истекшие сутки выросло до 10 431 639, число скончавшихся - до 150 570, поправились более 10 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано более 8 млн заболевших, из них умерли 201 460 человек, вылечились более 7 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 246,6. В США на 1 млн жителей скончались 1 139 человек, Индии - 109, Бразилии - 945.