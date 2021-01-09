Природный пожар близ аэропорта Сочи ликвидировали

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Оперативные службы Сочи завершили тушение сухой травы, которая загорелась в субботу недалеко от международного аэропорта в Адлерском районе курорта.

"На участке леса в районе села Молдовка, что напротив аэропорта, 9 января зафиксирована полная ликвидация очага возгорания", - сообщил журналистам начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Вадим Снегирев.

Еще с одним природным пожаром - в Лазаревском районе города оперативные службы продолжают бороться.

Ранее сообщалось, что в субботу в Сочи произошло два природных пожара.

В дни новогодних праздников в городе было порядка десяти природных пожаров. Для их ликвидации спасатели применяли авиацию. Министерство природных ресурсов Краснодарского края ввело запрет на посещение лесов до 11 января.

Борьба с природными пожарами в горной местности продолжалась шесть дней. Последние возгорания близ аула Лыготх и поселка Дагомыс были ликвидированы 6 января.