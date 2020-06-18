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Сторонник мятежного схиигумена объяснил появление в Среднеуральском монастыре знаменитостей

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Хоккеист Павел Дацюк, игравший ранее за екатеринбургский клуб "Автомобилист", а также один из основателей команды КВН "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов регулярно появляются в Среднеуральском женском монастыре, в котором сейчас находится схиигумен Сергий (Романов), объяснил соратник священника Всеволод Могучев.

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Ранее СМИ сообщили, что схиигумен, попавший под светский и церковный суд за непризнание карантинных мер и существования пандемии коронавируса, по сути захватил монастырь. Из репортажей о происходящем в обители следовало, что в какой-то момент в монастыре видели Дацюка и Соколова.

По словам Могучева, Дацюк приезжает в Среднеуральский монастырь регулярно, но не живет там.

Спортсмен выложил в интернете видеообращие и сообщил, что отец Сергий является его духовником более десяти лет. "Как и раньше, с моей семьей мы хотим каждое воскресенье приезжать в монастырь "Спорительница хлебов". Знаем, что батюшка ждем меня, нас ждет - исповедоваться ему, причащаться, задавать ему духовные вопросы, жизненные вопросы и благословляться", - объяснил хоккеист.

В ХК "Автомобилист" "Интерфаксу" сказали, что это личное дело Дацюка.

Появление в монастыре Соколова Могучев назвал "нормой" и объяснил, что тот посещает обитель, "как и положено православным прихожанам". На канале Могучева в YouTube появилось видеообращение Соколова и его жены Ксении.

"Я знаю, дела его добрые, дела его чистые, руки его чистые, как и его душа, поэтому мы, наша семья, будем за отца. И кто бы что про него ни говорил, вы сначала приезжайте сюда, а потом говорите", - сказала Ксения Соколова.

Соколов рассказал, что священник, запрещенный в служении, "страдает", а то, о чем он говорит в проповедях, все и так "обсуждают на кухнях".

После появления в интернете видеозаписей, на которых схиигумен Сергий называл коронавирус мифом и проклинал всех, кто закрывает храмы для профилактики, ему сначала запретили проповедовать, а затем запретили в служении. Его неповиновение епархии рассматривает епархиальный суд.

После выступления в епархиальном суде 16 июня схиигумен отказался отвечать на вопросы и, как сообщили СМИ, "захватил" Среднеуральский монастырь, отстранив от дел настоятельницу. Также он пригласил казаков организовать круглосуточную охрану обители.

В монастырь с проверкой приезжали полицейские, но не выявили нарушений общественного порядка.

Следующее заседание церковного суда по делу схиигумена пройдет 26 июня.

23 июня суд в Верхней Пышме рассмотрит административный протокол на священника. Ему вменяют распространение заведомо ложной общественно значимой информации.

Сергий Романов Екатеринбургская епархия коронавирус Екатеринбург Среднеуральский монастырь Верхяя Пышма МВД Павел Дацюк Дмитрий Соколов ХК Автомобилист Уральские пельмени

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