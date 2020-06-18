Сторонник мятежного схиигумена объяснил появление в Среднеуральском монастыре знаменитостей

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Хоккеист Павел Дацюк, игравший ранее за екатеринбургский клуб "Автомобилист", а также один из основателей команды КВН "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов регулярно появляются в Среднеуральском женском монастыре, в котором сейчас находится схиигумен Сергий (Романов), объяснил соратник священника Всеволод Могучев.

Ранее СМИ сообщили, что схиигумен, попавший под светский и церковный суд за непризнание карантинных мер и существования пандемии коронавируса, по сути захватил монастырь. Из репортажей о происходящем в обители следовало, что в какой-то момент в монастыре видели Дацюка и Соколова.

По словам Могучева, Дацюк приезжает в Среднеуральский монастырь регулярно, но не живет там.

Спортсмен выложил в интернете видеообращие и сообщил, что отец Сергий является его духовником более десяти лет. "Как и раньше, с моей семьей мы хотим каждое воскресенье приезжать в монастырь "Спорительница хлебов". Знаем, что батюшка ждем меня, нас ждет - исповедоваться ему, причащаться, задавать ему духовные вопросы, жизненные вопросы и благословляться", - объяснил хоккеист.

В ХК "Автомобилист" "Интерфаксу" сказали, что это личное дело Дацюка.

Появление в монастыре Соколова Могучев назвал "нормой" и объяснил, что тот посещает обитель, "как и положено православным прихожанам". На канале Могучева в YouTube появилось видеообращение Соколова и его жены Ксении.

"Я знаю, дела его добрые, дела его чистые, руки его чистые, как и его душа, поэтому мы, наша семья, будем за отца. И кто бы что про него ни говорил, вы сначала приезжайте сюда, а потом говорите", - сказала Ксения Соколова.

Соколов рассказал, что священник, запрещенный в служении, "страдает", а то, о чем он говорит в проповедях, все и так "обсуждают на кухнях".

После появления в интернете видеозаписей, на которых схиигумен Сергий называл коронавирус мифом и проклинал всех, кто закрывает храмы для профилактики, ему сначала запретили проповедовать, а затем запретили в служении. Его неповиновение епархии рассматривает епархиальный суд.

После выступления в епархиальном суде 16 июня схиигумен отказался отвечать на вопросы и, как сообщили СМИ, "захватил" Среднеуральский монастырь, отстранив от дел настоятельницу. Также он пригласил казаков организовать круглосуточную охрану обители.

В монастырь с проверкой приезжали полицейские, но не выявили нарушений общественного порядка.

Следующее заседание церковного суда по делу схиигумена пройдет 26 июня.

23 июня суд в Верхней Пышме рассмотрит административный протокол на священника. Ему вменяют распространение заведомо ложной общественно значимой информации.