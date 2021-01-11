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Власти Ялты выбрали участок для строительства опреснителя

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Земельный участок для строительства опреснительной установки, которая будет обеспечивать водой Ялту во время засухи, выбран, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

На онлайн-совещании по вопросам водоснабжения она сообщила, что ялтинские юристы пришли к выводу, что в России "не разработаны нормативные документы, которые бы позволяли на законодательном уровне использовать опресненную воду". Сити-менеджер попросила главу республики Сергея Аксенова проработать этот вопрос.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам, может продлиться в 2021-м. В августе прошлого года графики подачи воды по часам ввели в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости, с середины декабря на такой же режим перешла Ялта с окрестными поселками. В Алуште и Белогорске снижают давление в трубах по ночам. Власти Севастополя из-за дефицита объявили режим повышенной готовности.

Как заявлял вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в конце декабря, окончательное решение о применении систем опреснения воды в Крыму может быть принято в первые месяцы 2021 года. Эту меру он назвал крайней.

Крым Ялта

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