В водопроводе Симферополя увеличили дозу хлора из-за ила со дна водохранилища

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Компания-поставщик поднимает воду для Симферополя с низких горизонтов обмелевшего из-за засухи водохранилища, насосы закачали ил, в воде появился запах, пришлось увеличить дозу хлора для очистки, сообщил гендиректор государственного унитарного предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.

"К сожалению, в конце той недели с Симферопольского водохранилища с низких горизонтов мы уже насосами хватанули то, что хватанули. Естественно, по городу пошел определенный запах. Мы увеличили дозу хлора. Вода абсолютно безвредная", - заявил Баженов в понедельник на заседании штаба по вопросу обеспечения Крыма водой.

Между тем, симферопольцы в соцсетях продолжают жаловаться на качество воды: ее цвет и запах.

Баженов сообщил также, что в скором времени Симферополь начнет получать воду с запада полуострова. "Мы врезали два ввода от будущих водоводов, которые будут идти от "Чеботарка-2", "Ивановка-2', сделали ревизию насосов. Предприятие подготовилось к перекачке дополнительных объемов воды с западного направления. Это должно значительно снизить подъем воды с Симферопольского водохранилища", - сказал гендиректор "Воды Крыма".

Он сообщил также, что предприятие берет все больше воды из артезианских источников. "Мы за эту декаду уверенно перешли на подъем воды с артезианских источников. Доля водохранилищ сокращается и сокращается", - утверждает Баженов.

Как сообщалось, маловодье наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в 2021-м.

В конце августа прошлого года графики подачи холодной воды по часам ввели в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости. С середины декабря на графики перешла курортная Ялта с 31 окрестным населенным пунктом.

Курортная Алушта в сентябре снизила давление в трубах по ночам, Белогорск - в октябре.

Севастополь ввел режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало комплексный план по обеспечению Крыма водой. Он включает 14 мероприятий, среди которых - бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей.